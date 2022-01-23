SGK geçen yıl 8,2 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara SGK tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği yapılıyor.

İstirahat raporları Kurumun e-Ödenek programıyla elektronik ortamda düzenlenip, ödemeler aynı sistem üzerinden sigortalının talebi alınmaksızın PTT Bank'a veya sigortalılar tarafından SGK'yebildirilen banka hesaplarına gönderiliyor.

SGK, bu kapsamda geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedenleriyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında ödeme yaptı.