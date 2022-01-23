Türkiye'de geçen yıl bebeklere en çok bu isimler verildi
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, kız bebeklere en çok "Zeynep", erkek bebeklere "Yusuf" ismi verildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 11:24
Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi, bu bebeklerden erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi.
AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.
En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu.
Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.