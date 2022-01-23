AK Parti MYK yarın toplanacak
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, ekonomi başta olmak üzere iç de dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 23 Ocak 2022 12:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yoğun gündem değerlendirilecek.
Toplantıda iç gündem başlığında ilk sırada ekonominin yer alması bekleniyor. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından gözler enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritasında.
Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar olacak.
Rusya-Ukrayna gerilimi ele alınacak