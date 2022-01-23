Bakan Soylu: Türkiye'yi terörden arındırdık

Bakan Soylu Mardin'deki temasları kapsamında AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Nusaybin ilçesinde düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı'na katıldı. Soylu, Mitanni Kültür Merkezi'nde bir araya geldiği gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini ilettiğini söyledi. Gençlerin seslendirdiği 'Suzan Suzi' ve 'Merdo' adlı türkülere eşlik eden Soylu, burada bir konuşma da yaptı. Soylu, Mardin'in kadim ve güçlü bir medeniyete sahip olduğunu belirterek "Çanakkale de esas itibarıyla geleceğin birliğini oluşturur. Bir ülkeyi işgal etmeye çalışanlara karşı, o ülkenin bütün unsurlarının nasıl bir arada olduğunu gösteren bir anlayışı oluşturur. Biri doğuda, biri batıda; birbirini tamamlıyor" dedi.

'HERKESİN İMRENDİĞİ BİR ÇOĞRAFYADA YAŞIYORUZ'

Soylu, "Kıymetli bir ecdadın torunlarıyız. Bunu hiç unutmayın. Bugün Allah'a hamdolsun; özgür, hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyoruz. Ovasından dağına, ırmağından ağacına kadar herkesin imrendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımızdaki bütün coğrafyaların gözünü diktiği, 'acaba bunlar ne yapıyorlar' diye sordukları bir toprak parçasında yaşıyoruz. 600 yıl egemenlik kurduğumuz dünyada; zulüm etmeyen, hükmederken adaletten ayrılmayan bir anlayışın içerisindeyiz" diye konuştu.

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