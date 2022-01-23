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Bakan Soylu: Türkiye'yi terörden arındırdık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terörden arındırdıklarını belirterek 'Beni terörle mücadelede en çok motive eden şey; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Onların hedefleriyle buluşmasını istiyoruz' dedi. Soylu ayrıca Afganistan'a bir yardım treni gönderileceğini ve hafta içi yola çıkacağını açıkladı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Ocak 2022 12:23
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Bakan Soylu: Türkiye'yi terörden arındırdık

Bakan Soylu Mardin'deki temasları kapsamında AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Nusaybin ilçesinde düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı'na katıldı. Soylu, Mitanni Kültür Merkezi'nde bir araya geldiği gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini ilettiğini söyledi. Gençlerin seslendirdiği 'Suzan Suzi' ve 'Merdo' adlı türkülere eşlik eden Soylu, burada bir konuşma da yaptı. Soylu, Mardin'in kadim ve güçlü bir medeniyete sahip olduğunu belirterek "Çanakkale de esas itibarıyla geleceğin birliğini oluşturur. Bir ülkeyi işgal etmeye çalışanlara karşı, o ülkenin bütün unsurlarının nasıl bir arada olduğunu gösteren bir anlayışı oluşturur. Biri doğuda, biri batıda; birbirini tamamlıyor" dedi.

'HERKESİN İMRENDİĞİ BİR ÇOĞRAFYADA YAŞIYORUZ'

Soylu, "Kıymetli bir ecdadın torunlarıyız. Bunu hiç unutmayın. Bugün Allah'a hamdolsun; özgür, hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyoruz. Ovasından dağına, ırmağından ağacına kadar herkesin imrendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımızdaki bütün coğrafyaların gözünü diktiği, 'acaba bunlar ne yapıyorlar' diye sordukları bir toprak parçasında yaşıyoruz. 600 yıl egemenlik kurduğumuz dünyada; zulüm etmeyen, hükmederken adaletten ayrılmayan bir anlayışın içerisindeyiz" diye konuştu.

'YAŞLILARINI ÖLÜME TERK ETTİLER'

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Soylu, şunları söyledi:

"Dünyanın en zengin ülkeleri olarak nitelendirdiğimiz Avrupa ülkeleri, yaşlılarını ölüme terk etti. Çalışırken sosyal güvenlik sistemlerine para ödeyen ve şu anda yaşlanan insanlarına bakamadılar. Biz ne yaptık? Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sistemle muhtarlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına, polisimizden askerimize, jandarmamıza, validen kaymakama, belediye başkanından imama kadar yaşlımızın, büyüğümüzün neye ihtiyacı varsa evine ulaştırmaya çalıştık. Onu yalnız bırakmadık. Bu büyük bir emanettir. Bizden sonra bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Biz faniyiz ama bahsettiklerimin hepsi bu topraklarda baki kalacak."

'VALİ VE BAKAN OLMALARINI İSTİYORUZ'

Soylu, gençlerin yönelttiği soruları da yanıtladı. Bir şehidin kız kardeşinin "Yurdun iç güvenliğini korumak, kamu düzenini sağlamak için gösterdiğiniz çaba takdire şayan. Bu icraatları yerine getirirken en çok ne sizi motive ediyor?" sorusuna Soylu, şu cevabı verdi:

"Birincisi, dün Diyarbakır annelerinde 34'üncü buluşma oldu. Türkiye'yi terörden arındırdık. Beni terörle mücadelede en çok motive eden şey; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Onların hedefleriyle buluşmasını istiyoruz. Vali olmalarını, bakan olmalarını istiyoruz. Ülkemizin çok büyük zenginlikleri var. Bu zenginliklerini devam ettiren bir ülke var. Terörden arındırdığın zaman, terör örgütünü devreden çıkardığın zaman, her şey değişiyor. Devletin yapması gereken, terör örgütü ile milletin arasını ayırmak. Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu strateji, akıl, tecrübe, bilgi-birikim, bütün bunlarla birlikte bizim geldiğimiz nokta; tam da burası. Terör örgütüyle millet uğraşmaz, terör örgütüyle devlet uğraşır. Devlet, milletinin huzuru için emrindedir. Ve beni motive eden, devletin asli fonksiyonuna kavuşmasıdır. Devlet; vatandaşına vicdanlıdır, devlet vatandaşına hürmetlidir, merhametlidir ve koruyucusudur. Beni motive eden, çok fazla gayret etmemi sağlayan şöyle bir duygu var; biz ne yapabileceksek Tayyip Erdoğan ile yapabileceğiz. O varken bu mücadeleden galip gelebiliriz, ülkemizi zenginleştirebiliriz, ülkemizin her tarafına eşit, hakkaniyetli, adil bir standart getirebiliriz. O varken vicdanlı bir devletin tüm temellerini ortaya koyabiliriz. O varken gençlerimize daha iyi bir gelecek ortaya koyabiliriz."

'ÜLKEMİZDE 5 MİLYON 300 BİN YABANCI VAR'

Bir gencin "Ülkemizin siyasi, sosyal veya akademik anlamda göç alma-verme durumu nedir?" sorusunu Soylu ise şöyle cevapladı:

"Dünyada adalete, suya, eğitime, gıdaya, sağlığa erişim konularında Afrika'dan Orta Asya'ya kadar ve dünyanın başka kıtalarında çok ciddi engeller var. Dünyanın birçok yerinde savaşlardan ve iç çatışmalardan kaynaklanan zorunlu göç, diğer yandan ekonomik nedenlerden kaynaklanan bir göç başladı. Bu ülkede 5 milyon 300 bin yabancı var. Bunun 4 milyonu sığınmacı, 3,7 milyonu Suriyeli kardeşimiz. 300 bini çeşitli uyruklardan kendi bölgelerinde, bu tip bir çatışma olduğu için buraya gelmiş insanlar. 1 milyon 300 bini de ikametli çalışıyor. Batı'nın bu anlayışıyla göç meselesi çözülmez. 21'nci asır göçün bütün ülkeler üzerinde en etkin olarak sürdüğü bir asır olacak. Afganistan'a yardım göndereceğiz, ilk treni çıkarıyoruz. İlk önce 700 ton. İnşallah önümüzdeki hafta içi çıkacak. Sağlık, gıda, giyim, ecza var. Ülkelerine geri dönmeleri için orayı huzurlu yapmaya çalışıyoruz. Geri gönderme mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. Son 5 yılda 300 bin kişiyi, kendi ülkelerine uçaklarla geri gönderdik. Türkiye'de kaçak, düzensiz göçmenleri bulduk. Kendi ülkelerine onlarla anlaşarak geri gönderdik. Kaynağında da yardım ediyoruz."

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