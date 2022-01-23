Bakan Soylu: Türkiye'yi terörden arındırdık

Bakan Soylu Mardin'deki temasları kapsamında AK Parti Mardin Gençlik Kolları
Başkanlığı'nca Nusaybin ilçesinde düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı'na
katıldı. Soylu, Mitanni Kültür Merkezi'nde bir araya geldiği gençlere Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini ilettiğini söyledi. Gençlerin
seslendirdiği 'Suzan Suzi' ve 'Merdo' adlı türkülere eşlik eden Soylu, burada
bir konuşma da yaptı. Soylu, Mardin'in kadim ve güçlü bir medeniyete sahip olduğunu
belirterek "Çanakkale de esas itibarıyla geleceğin birliğini oluşturur.
Bir ülkeyi işgal etmeye çalışanlara karşı, o ülkenin bütün unsurlarının nasıl
bir arada olduğunu gösteren bir anlayışı oluşturur. Biri doğuda, biri batıda;
birbirini tamamlıyor" dedi.
Soylu, "Kıymetli bir ecdadın torunlarıyız. Bunu hiç unutmayın. Bugün Allah'a
hamdolsun; özgür, hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyoruz. Ovasından dağına, ırmağından
ağacına kadar herkesin imrendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımızdaki bütün
coğrafyaların gözünü diktiği, 'acaba bunlar ne yapıyorlar' diye sordukları bir
toprak parçasında yaşıyoruz. 600 yıl egemenlik kurduğumuz dünyada; zulüm etmeyen,
hükmederken adaletten ayrılmayan bir anlayışın içerisindeyiz" diye konuştu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Soylu, şunları
söyledi:
"Dünyanın en zengin ülkeleri olarak nitelendirdiğimiz Avrupa ülkeleri,
yaşlılarını ölüme terk etti. Çalışırken sosyal güvenlik sistemlerine para ödeyen
ve şu anda yaşlanan insanlarına bakamadılar. Biz ne yaptık? Sayın Cumhurbaşkanımızın
ortaya koyduğu sistemle muhtarlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına, polisimizden
askerimize, jandarmamıza, validen kaymakama, belediye başkanından imama kadar
yaşlımızın, büyüğümüzün neye ihtiyacı varsa evine ulaştırmaya çalıştık. Onu
yalnız bırakmadık. Bu büyük bir emanettir. Bizden sonra bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz.
Biz faniyiz ama bahsettiklerimin hepsi bu topraklarda baki kalacak."
'VALİ VE BAKAN OLMALARINI İSTİYORUZ'
Soylu, gençlerin yönelttiği soruları da yanıtladı. Bir şehidin kız kardeşinin
"Yurdun iç güvenliğini korumak, kamu düzenini sağlamak için gösterdiğiniz
çaba takdire şayan. Bu icraatları yerine getirirken en çok ne sizi motive ediyor?"
sorusuna Soylu, şu cevabı verdi:
"Birincisi, dün Diyarbakır annelerinde 34'üncü buluşma oldu. Türkiye'yi
terörden arındırdık. Beni terörle mücadelede en çok motive eden şey; gençlerimiz
ve çocuklarımızdır. Onların hedefleriyle buluşmasını istiyoruz. Vali olmalarını,
bakan olmalarını istiyoruz. Ülkemizin çok büyük zenginlikleri var. Bu zenginliklerini
devam ettiren bir ülke var. Terörden arındırdığın zaman, terör örgütünü devreden
çıkardığın zaman, her şey değişiyor. Devletin yapması gereken, terör örgütü
ile milletin arasını ayırmak. Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya
koyduğu strateji, akıl, tecrübe, bilgi-birikim, bütün bunlarla birlikte bizim
geldiğimiz nokta; tam da burası. Terör örgütüyle millet uğraşmaz, terör örgütüyle
devlet uğraşır. Devlet, milletinin huzuru için emrindedir. Ve beni motive eden,
devletin asli fonksiyonuna kavuşmasıdır. Devlet; vatandaşına vicdanlıdır, devlet
vatandaşına hürmetlidir, merhametlidir ve koruyucusudur. Beni motive eden, çok
fazla gayret etmemi sağlayan şöyle bir duygu var; biz ne yapabileceksek Tayyip
Erdoğan ile yapabileceğiz. O varken bu mücadeleden galip gelebiliriz, ülkemizi
zenginleştirebiliriz, ülkemizin her tarafına eşit, hakkaniyetli, adil bir standart
getirebiliriz. O varken vicdanlı bir devletin tüm temellerini ortaya koyabiliriz.
O varken gençlerimize daha iyi bir gelecek ortaya koyabiliriz."
'ÜLKEMİZDE 5 MİLYON 300 BİN YABANCI VAR'
Bir gencin "Ülkemizin siyasi, sosyal veya akademik anlamda göç alma-verme
durumu nedir?" sorusunu Soylu ise şöyle cevapladı:
"Dünyada adalete, suya, eğitime, gıdaya, sağlığa erişim konularında Afrika'dan
Orta Asya'ya kadar ve dünyanın başka kıtalarında çok ciddi engeller var. Dünyanın
birçok yerinde savaşlardan ve iç çatışmalardan kaynaklanan zorunlu göç, diğer
yandan ekonomik nedenlerden kaynaklanan bir göç başladı. Bu ülkede 5 milyon
300 bin yabancı var. Bunun 4 milyonu sığınmacı, 3,7 milyonu Suriyeli kardeşimiz.
300 bini çeşitli uyruklardan kendi bölgelerinde, bu tip bir çatışma olduğu için
buraya gelmiş insanlar. 1 milyon 300 bini de ikametli çalışıyor. Batı'nın bu
anlayışıyla göç meselesi çözülmez. 21'nci asır göçün bütün ülkeler üzerinde
en etkin olarak sürdüğü bir asır olacak. Afganistan'a yardım göndereceğiz, ilk
treni çıkarıyoruz. İlk önce 700 ton. İnşallah önümüzdeki hafta içi çıkacak.
Sağlık, gıda, giyim, ecza var. Ülkelerine geri dönmeleri için orayı huzurlu
yapmaya çalışıyoruz. Geri gönderme mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. Son 5 yılda
300 bin kişiyi, kendi ülkelerine uçaklarla geri gönderdik. Türkiye'de kaçak,
düzensiz göçmenleri bulduk. Kendi ülkelerine onlarla anlaşarak geri gönderdik.
Kaynağında da yardım ediyoruz."
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