TEM'de 30 araç birbirine girdi: 22 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda aralarında otobüs ve tırların da olduğu yaklaşık 30 araç kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Farklı noktalarda gerçekleşen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, şu ana kadar 22 yaralıyı kentteki hastanelere sevk ettiklerini, tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan Gümüşova rampaları mevkisinde de iki otobüs bariyerlere çarptı.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor, bölgede kar tipi şeklinde yağmaya devam ediyor.

- "Ağır yaralımız yok"

Kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere, incelemelere devam ettiklerini belirterek, "Çok şükür ölümlü bir kaza değil. Arkadaşlarımız ilgileniyorlar, sağlık ekiplerimiz de burada. Ağır yaralımız yok, çok şükür korkutucu bir durum söz konusu değil." dedi.

Özellikle kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkılmamasını ve trafik kurallarına uyulmasını isteyen Atay, şunları söyledi: "Evvelki günden beri Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma, emniyet, tüm arkadaşlarımızla sahadayız. 24 saat boyunca nöbetçi ekiplerimiz çalışıyor. Amacımız, yola kar düşmeden engellemek. Şu anki kazaya kadar çok şükür bir şey olmadı, inşallah bunu da bir an evvel atlatırız, kaldırırız, yollar açılır, açılmaya devam ediyor." Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız