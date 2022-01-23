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TikTok hakkındaki ilk kitap çıktı

2021 yılında Google'ı da geçerek en fazla ziyaret edilen uygulama olan ve son yıllarda pek çok açıdan gündemde yaratan TikTok'la ilgili Türkiye'deki ilk kitap 'TikTok: Sosyal Medyada Bir Paradigma Dönüşümü' adıyla kitapseverlerle buluştu. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, Dr. Oğuz Kuş ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu'nun kaleme aldığı eser LiteraTürk Academia Yayınevi tarafından basıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Ocak 2022 14:17
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TikTok hakkındaki ilk kitap çıktı

Dünya genelinde 2 milyar indirilme ve 1 milyar aktif kullanıcıya sahip TikTok, farklı açılardan haklı eleştirilerle karşı karşıya kalmakla birlikte sosyal medyadaki dominantlığını her geçen gün artırıyor. Türkiye, dünya genelinde en fazla TikTok kullanıcısı olan 3. ülke olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede hem ülkemizde hem de uluslararası bağlamda TikTok, görmezden gelinemez bir şekilde kullanıcı hacmini artırdı ve üzerinde düşünülmeye değer bir platform haline geldi.

4 bölümden oluşan TikTok: Sosyal Medyada Bir Paradigma Dönüşümü adlı eser, TikTok'un sosyolojik yansımalarıyla birlikte, platformun stratejik iletişim bağlamında nasıl kullanıldığını okuyuculara sunuyor. Dijital mahremiyet, veri güvenliği ve dijital faşizm tartışmalarının gölgesinde sosyal medyada paradigma dönüşümüne sebep olan TikTok'u derinlemesine incelemek isteyenler için kitap, özgün ve cesur bir yaklaşım sunuyor.

Kitapta TikTok kullanıcılarının içerik üretme ve tüketme motivasyonu, TikTok'ta fenomen ve izleyici ilişkisi ele alınırken siyasal aktörlerin, uluslararası organizasyonların, ünlülerin, kamu yararı günden kurum/kuruluşların TikTok kullanımları da betimleniyor. Ayrıca COVID-19 salgını, dijital aktivizm ve dijital toksik davranışlar bağlamında TikTok başlıkları da yine konuya ilgi duyanların dikkatini çekecek başlıklar olarak öne çıkıyor.

Çalışmanın arka kapağında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Vural kitapla ilgili görüşlerini paylaştı. İletişim Başkan Yardımcısı Başar: "TikTok'u bireysel, kurumsal ve toplumsal bağlamda, çok boyutlu bir şekilde tartışan bu kitap, TikTok'un kurumsal ve toplumsal değer yaratımı süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine ışık tutmanın yanı sıra platforma eleştirel gözlüklerle bakmaktan çekinmemiştir." ifadelerini kullanmıştır.

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