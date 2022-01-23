1 TL'ye hamburger: Boyutu küçük, lezzeti büyük

Sakarya'da et mangal restoran işletmeciliği yapan Enes Baytar, bir rekora imza attı. Lezzeti büyük fakat boyutu yaklaşık 1 TL olan bine yakın hamburger üreten Baytar, adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmaya hazırlanıyor.

Araştırmalarına göre dünyanın en küçük hamburgerlerini hazırladığını aktaran Baytar Steakhouse işletmesi sahibi Enes Baytar, lezzetinden taviz vermedikleri ve boyutu 1 TL olan hamburgeri 1 liradan satışa sunacaklarını aktardı. Köftesinden ekmeğine, domatesinden peynirine kadar her şeyi tam olan hamburger, boyutu ve fiyatı ile dikkat çekiyor.

Hamburgerler ile ilgili araştırma yaptığı esnada böyle bir rekorun bulunmamasından yola çıkan Baytar, ilk etapta boyutu yaklaşık 1 TL olan bine yakın hamburger üretti. Standardının 10'da 1'i kadar olan ve fiyatı 1 TL'den satışa çıkan küçük hamburgerlerden 100 adet yiyebileni ise ödül bekliyor.

"Adımızı Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırabilmek için hazırlanıyoruz"