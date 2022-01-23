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Aysel'in kendini vurduğu ortaya çıktı, eşi adli kontrolle serbest

Ordu'nun Aybastı ilçesinde eşi Metin Y. (53) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldüğü iddia edilen Aysel Y.'nin (36) intihar ettiği ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Ocak 2022 15:28
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Aysel'in kendini vurduğu ortaya çıktı, eşi adli kontrolle serbest

Olay, 21 Ocak'ta gece saatlerinde Esenli Mahallesi, Lise Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Metin Y., eşi Aysel Y.'nin uyuduğu odadan gelen silah seslerini duyunca kalktı. Odaya giden Metin Y., eşini kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Aysel Y., kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Daha önce uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden yaklaşık 1,5 yıl önce tahliye edildiği belirtilen Metin Y., cinayet şüphesi gözaltına alındı. Kriminal inceleme sonrası Aysel Y.'nin tabancaya intihar ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan Metin Y. de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Metin Y., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Metin Y.'nin polise verdiği ifadesinde, olay sırasında uyuduğunu söyleyerek "Evde uyuyordum. Silah sesini duymam üzerine kalktım, diğer odaya yöneldim. Burada eşimin intihar ettiğini fark ettim. Ben öldürmedim" dediği belirtildi. Öte yandan Aysel Y.'nin cenazesi ise otopsi işlemi sonrası toprağa verileceği Tokat'a gönderildi. Aysel Y.'nin kapsamlı otopsi raporu beklenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

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