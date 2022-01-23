İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili iddialarına yanıt geldi. "Tamamı yalan ve iftiradan ibaret" diyen Ersoy, "Kahramanca görevini ifa eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır" sözü misali, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iddia ile Murat Bakan'ın da başka vesilelerle terörle mücadelesiyle devletine, vatanına, milletine borcunu ödeyen Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler tarafından harekete geçirildiği görülmektedir.

Murat Bakan gibiler ve HDP'li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız kanunlardan, milli ve manevi değerlerinden aldığı güç ve ilhamla vatanını savunmaya devam edecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla "Mehmetçik Ruhuyla"inançla ve kahramanca görevini ifa eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla "Mehmetçik Ruhuyla" inançla ve kahramanca görevini ifa eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir."

CHP'Lİ VEKİLİN İDDİASI

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki çeşitli dini yapılanmaların varlık gösterdiği ve personelleri kendi bünyelerine katmaya çalıştıklarını iddia etmişti.

İddialarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Jandarma'nın en mahrem yeri harim-i ismeti olan İstihbarat Başkanlığı'nın odalarında zikir çeken rütbeliler kimlerdir?" diye sormuştu.