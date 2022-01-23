5 ilde engelli ve hamile çalışanlara idari izin verildi

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadesi kullanıldı.

Bir izin kararı da Eskişehir'den

Eskişehir'de devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak'ta idari izinli sayılacaktır." denildi.

Denizli'de engelli ve hamile çalışanlara 1 gün idari izin

Denizli'de olumsuz hava şartları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin, yarın idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ülkeyi etkisi altına aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilere yarın ve salı günü idari izin verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin yarın ve 25 Ocak Salı günü iki gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Ayrıca, 24-25 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan iş ve işlemlerin kesintisiz devamının sağlanarak, vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılması ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.