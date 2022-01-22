Trabzon'da belediye personeli parktaki karacaya anne şefkatiyle bakıyor

Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'ndeki parkta 3 yıl önce çalışmaya başlayan 44 yaşındaki Saka, AA muhabirine, park içerisinde iki dişi olmak üzere toplam 3 karaca ve 6 tavşan bulunduğunu söyledi.

Karacalara "Boncuk", "Boynuzlu" ve "Ömür" adlarını verdiğini ifade eden Saka, "Sabah geliyorum, etrafıma toplanıyorlar ama Ömür'ü büyüttüğüm için o daha yakın bana. O beni gördüğünde hemen geliyor yanıma, öbürleri de geliyor ama daha mesafeliler." dedi.

2 çocuk annesi Saka, Ömür'ün yaklaşık 4 günlükken geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şefimiz 'Karaca yavrusuna bakabilir misin?' diye sordu, ben de elimden geleni yapmaya çalışacağımı söyledim. İlk önce karton kolide bir yer yaptık, içine yaprak koydum, biberonla beslemeye başladım. Bırakıp gittiğimde bağırıyordu, evime geç gidip izin günlerimde dahi onun için işe geliyordum. Başka kimsenin elinden sütünü içmiyordu, beni arıyorlardı, süt içmediğini duyunca dayanamıyordum, geliyordum işe. İnsan evladının aç durmasına dayanamaz hemen koşup geliyordum, yediriyordum onu. Onu evlatlarımın yerine koydum, evladım işte."