Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

THY duyurdu: 31 sefer iptal edildi
THY duyurdu: 31 sefer iptal edildi
9 ilde engelli ve hamile çalışanlara idari izin verildi
9 ilde engelli ve hamile çalışanlara idari izin verildi
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt geldi
AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde 3600 ve KDV düzenlemesi var
AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde 3600 ve KDV düzenlemesi var
Kripto paraya yatırım yapanlara 'mutlaka mirasçı belirleyin' uyarısı
Kripto paraya yatırım yapanlara 'mutlaka mirasçı belirleyin' uyarısı
Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi memurlara 5 gün izin
Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi memurlara 5 gün izin
Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti
Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti
Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca duracak
Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca duracak
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Türkiye'de geçen yıl bebeklere en çok bu isimler verildi
Türkiye'de geçen yıl bebeklere en çok bu isimler verildi
2022 yılı Kıdem tazminatı tavan tutarı Genelge sonrası netleşti
2022 yılı Kıdem tazminatı tavan tutarı Genelge sonrası netleşti
Karayolları paylaştı: Türkiye genelindeki yollarda son durum
Karayolları paylaştı: Türkiye genelindeki yollarda son durum
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 18 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 18 yaralı
GİB'den ek ders ve fazla çalışmaya ilişkin gelir vergisi istisnası görüşü
GİB'den ek ders ve fazla çalışmaya ilişkin gelir vergisi istisnası görüşü
Hekim zammı lobi savaşına kurban gitti
Hekim zammı lobi savaşına kurban gitti
İran vanayı kapattı, milli projelerin önemi ortaya çıktı
İran vanayı kapattı, milli projelerin önemi ortaya çıktı
Bakan Nebati'den 20 Aralık açıklaması: Toplu değil bireysel hareket oldu
Bakan Nebati'den 20 Aralık açıklaması: Toplu değil bireysel hareket oldu
Böyle şebeke görülmedi! Aralarında ACM başkanı, savcı, bürokrat da var
Böyle şebeke görülmedi! Aralarında ACM başkanı, savcı, bürokrat da var
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri
Bakan Gül'den Sedef Kabaş açıklaması
Bakan Gül'den Sedef Kabaş açıklaması
Balıkesir'de deprem! İstanbul da sallandı
Balıkesir'de deprem! İstanbul da sallandı
Bakan Nebati '2022 senesinin sonuna kadar %30 enflasyon olabilir'
Bakan Nebati '2022 senesinin sonuna kadar %30 enflasyon olabilir'
Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı, 'Suçlamayı kabul etmiyorum'
Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı, 'Suçlamayı kabul etmiyorum'
Belediyelerdeki sözleşmeli personel ücretlerine dair Genelge
Belediyelerdeki sözleşmeli personel ücretlerine dair Genelge
Maliye, 2022 Ocak ayına ait yurtdışı emsal katsayılarına ilişkin genelge
Maliye, 2022 Ocak ayına ait yurtdışı emsal katsayılarına ilişkin genelge
Ana sayfaKPSS KPSS, EKPSS ve Personel Alım Haberleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 23 Ocak 2022 18:01
Yazdır
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

29 Aralık 2021 tarihinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) resmi web sayfasında "Öğretim Elamanı İlanı" yayımlayarak akademik kadro ilanına çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar arasında Rektörlük Uygulamalı Birim, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi için Öğretim Görevlisi ilanı da yer aldı. Söz konusu yayımlanan Rektörlük Uygulamalı Birim, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne alınacak Öğretim Görevlisi ilanında (20211211 numaralı ilanda) özel şart olarak "Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Uygulamalı Matematik Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Sayısal Yöntemler alanında Doktora yapıyor olmak. Uzaktan Öğretimde Dijital Dönüşüm Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifikasına sahip olmak. Alanında En az 10 (on) yıl deneyim sahibi olmak" maddeleri eklendi. Böylelikle kişiye özel olarak yayımlanan ilana sadece Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresi F. A.'ın eşi M. V. A. başvuru yaptı.

Söz konusu kadro için başvuru süresi sona erdikten sonra ön değerlendirme sonuçlarını 19.01.2022 tarihinde ilan eden (20211211 numaralı ilan) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin listesi incelendiğinde, özel şartlarla sınırlandırma yapıldığı için haliyle başvuru şartlarını taşıyan sadece bir aday olduğu ortaya çıktı. O kişi de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlu Müdiresi F. A.'ın eşi M. V. A. olduğu görüldü. Sınava girecek adayın lisans, yüksek lisans ve doktora alanını önceden onu tanımlayacak şekilde ilana özel şart olarak tanımlandığı apaçık görülmektedir. Üstüne üstlük, bu kişinin Uzaktan Öğretimde Dijital Dönüşüm Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifikasına sahipolması da ilanın göze batmaması için yazılmış dikkat çeken ayrı bir husustur. Dahası, ilana başka adayların başvurularını engellemek içinde "Alanında En az 10 (on) yıl deneyim sahibi olmak" maddesi de eklenmiştir.

Osmaniye İl Milli Eğitim bünyesinde yaklaşık 10 yılı aşkın süredir bir Proje Okulunda Matematik Öğretmeni olarak görev yapan ve OKÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresi F. A.'ın eşi olan M. V. A., önce Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans yapmış, akabinde ise yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında halen doktora eğitimine devam ettiği ilgili üniversitesinin resmi kayıtlarında mevcuttur. Öğretim elemanı kadrolarındaki özel şartlar göze çarpmakla birlikte, özellikle bir öğretim görevlisi kadrosu için belirlenen kriterin, sınava girecek adayın özelliklerini işaret etmesi ile belirlenmesi dikkati çekmiştir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından 29 Aralık 2021 tarihli Resmi gazete'de yayımlanan Öğretim görevlisi ilanlarında 11 inci sırada yer alan Rektörlük Uygulamalı Birim, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Öğretim Görevlisi ilanını incelediğimizde kişiye özel bir ilan olduğu apaçık bir şekilde ortadadır. Öte yandan, Türkiye'de çıkılan ilanlara bakıldığında yasal olarak Rektörlük Uygulamalı Birim bünyesinde açılan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi birimlere genel olarak bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri vs gibi alanlardan mezun olan kişilere ilan çıkıldığı bilinmektedir. OKÜ'nün çıktığı bu ilanda ilan şartı ile başvuru yapan aday kişinin şartlarının da özdeşleşmediği de görülmektedir. Oysaki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hazırlanan yönetmelikte belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar öğretim elemanı alımları ve atama ilanlarından kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikte şu ifadelere yer verildi: "Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği'nin 3'ücnü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez" hükümleri getirilmişti. YÖK'ün, "Belirli bir kişiyi tarif eden ilanlar incelenecek, gerekli görülürse iptal edilecektir" uyarısına karşın adı geçen ilgili üniversite bu uyarıyı hiçe saydı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti
BESYO mezunlarının beklediği sonuçlar açıklandı
BESYO mezunlarının beklediği sonuçlar açıklandı
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
MSB Astsubay adayı temini ön başvuru sonuçlarını açıkladı
MSB Astsubay adayı temini ön başvuru sonuçlarını açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?
Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.
Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?
Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığında görev yapan davacının, üretimi teşvik priminden yararlandırılmamasını hukuka uygun buldu.
2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?
2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelge ile aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti
Büyükçekmece Belediyesinin mevzuata açıkça aykırı olduğunu belirttiğimiz ilanı iptal etti.
İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!
İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!
Askerlik borçlanması, yaş hesabında dikkate alınan toplam hizmetlere eklenmez mi?
Beş başlıkta memur ve emeklilere getirilen zammın detayları!
Beş başlıkta memur ve emeklilere getirilen zammın detayları!
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sizler için bu konuyu beş başlık içerisinde derledik.
Polisin karakolda zanlıyı vurmasıyla ilgili dikkat çeken karar!
Polisin karakolda zanlıyı vurmasıyla ilgili dikkat çeken karar!
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kokain satıcısının Asayiş Büro Amirliğinde çıkan arbede de polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayda, taksirle ölüme sebebiyet verildiğine hükmetti.
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru
Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne ise "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusu damga vurdu. Şıklar arasında Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer alırken, sorunun doğru cevabı İsviçre idi. İsviçre'de yaşanan bu skandal, insan haklarından dem vuran Avrupa ülkelerinin bu konudaki samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller
2021 yılında Türkiye'de toplam elektrikli otomobil pazarı 2 bin 849 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 2020 yılıyla karşılaştırıldığında satışlarda patlama olduğu görülüyor.