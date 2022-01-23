Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğun geçti

Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geldi.

Kış tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Tuna Tabak, AA muhabirine, Kastamonu'ya Ankara'dan geldiğini belirterek, "Kayak merkezi Ankara'ya çok yakın. Her zaman böyle bir hava yakalamak kısmet olmuyor. Ulaşımı da güzel, konaklayacak yerler de var. Keyifle kayıp tadını çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.