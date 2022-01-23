Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 20:43
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız