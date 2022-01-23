Kar yağışı sonrası çığ düştü, yol ulaşıma kapandı
Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerine yoğun kar yağışı sonrası çığ düştü. Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, yol ise ulaşıma kapandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 20:58
Kastamonu'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar sebebiyle köyler ile ulaşım tamamen kapanırken Kastamonu'yu Sinop'a, Ankara'ya, İstanbul'a ve Bartın'a bağlayan yollarda da ulaşım durma noktasına geldi.
ÇATALZEYTİN-KASTAMONU KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ
Yoğun kar yağışı nedeniyle Çatalzeytin-Kastamonu karayolu Kaymazlar Yılanlıkaya mevkiinde çığ düştü. Düşen çığ nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Çığın düşmesi sonucu herhangi bir yaralanma veya çığın altında kalanın olmadığı öğrenildi.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR