İstanbul'da hamile ve engelli personele 2 gün idari izin
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 21:01
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacak
Konuya İlişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter'dan bir açıklama yayımladı
Vali Yerlikaya: Kıymetli Hemşehrilerim,İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla işaretiÖzel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 25 Ocak 2022 tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.İfadelerini kullandı.Yerlikaya: Malül ve Engelliler ile 24-25 Ocak tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız