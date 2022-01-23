Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapattı: Yollarda son durum
Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar ve tipi, çok sayıda il ve ilçede yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. İşte saat 22.30 itibarıyla yollarda son durum...
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar Saat 22.30 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:
- İstanbul-Ankara TEM otoyolu ve D-100 Devlet Yolu Gerede-Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedniyle ulaşıma kapatılmıştır.
Konya'yı Ankara, Antalya, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır.
Kayseri Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Pınarbaşı-Gürün ve Şarkışla-Pınarbaşı yolları ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Göksun yolu TIR hariç araç trafiğine açılmıştır.
Sivas-Erzincan yolu TIR hariç ulaşıma açılmıştır.
Kangal-Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Akşehir-Isparta yolu trafiğe kapatılmıştır.
Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Akçakoca-Düzce yolu Kabalak mevkii zinvir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.
Antalya-Mersin yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.
Diyarbakır-Siverek yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Diyarbakır-Bingöl yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Elazığ-Bingöl il sınırı-Karlıova yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Bingöl-Erzurum yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
Elazığ-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Kırıkkale-Kırşehir yolu çift yönlü olarak TIR trafiğine kapatılmıştır.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız