Fenerbahçe, o oyuncuyu Hull City'e sattı!
Zorya'yla kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye dönen İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer oldu.
Eklenme : 23 Ocak 2022 22:53
Fenerbahçe'de ayrılık!
20 yaşındaki İranlı forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh, 4.5 milyon Euro (yaklaşık 70 milyon TL) bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz futbol kulübü Hull City'e transfer oldu.
Allahyar Sayyadmanesh'in yarın İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Allahyar, Zorya'da geçirdiği kiralık dönemde 50 maça çıkıp 22 gole doğrudan katkı (15 gol - 7 asist) sağlamıştı.
RIDVAN DİLMEN DE AÇIKLADI
Rıdvan Dilmen, "Hull City Allahyar'ı almış. Biliyorsun daha önce gol kralı Pesic'i de almışlardı. Şimdi de Allahyar'ı almışlar. Ukrayna'da takip ettiğimiz kadarıyla başarılı olmuştu." açıklamasını yaptı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız