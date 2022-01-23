9 ilde eğitime olumsuz hava engeli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşleri yarın tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de yarın idari izinli sayılacak.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine yarın ara verildiğini duyurdu.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşanmaması için kararın alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

Valiliğimizce; halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın aynı gün idari izinli sayılacakları da belirtildi.

Sakarya

Sakarya Valiliğince, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim veren kurumların faaliyetlerine yarın ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanamaması için 24 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca talimat veya talebe gerek kalmaksızın yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerinin 5 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi.

Buna bağlı olarak olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği kaydedilen açıklamada, "24-28 Ocak tarihleri arasında engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerimiz 5 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Sürücü Kursları, Halk Eğitim Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren hamile, engelli ve 3 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildiğini söyledi. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti. Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını belirten Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" açıklamasını yaptı. Konya Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar 5 gün süreyle izinli olacak. Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle "Hamile, engelli, 3 yaş altı çocuğu bulunan kadın (istisnai kurumlar hariç) ve harp malulü, gazilerden (% 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 24 Ocak'tan itibaren 5 gün süreyle idari izin verilmiştir." denildi. Açıklamada, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin de 24 Ocak'tan itibaren 3 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi. Karaman Karaman'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar 3 gün süreyle izinli olacak. Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle hamile, engelli, 3 yaş altı çocuğu bulunan kadın (istisnai kurumlar hariç) ve harp malulü, gazilerden (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 24 Ocak'tan itibaren 3 gün idari izin verildiği belirtildi. Açıklamada, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin 24 Ocak'tan itibaren 3 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi. Yozgat Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlilerinin 24 ve 25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağı bildirildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ziya Polat başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının yapıldığı belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelinde engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlilerinin 24-25 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "İlimiz genelinde tüm özel eğitim ve öğretim kurumları ve halk eğitim merkezlerinin eğitim, öğretim ve tüm faaliyetlerine pazartesi ve salı günü olmak üzere 2 gün ara verilmiştir. 24-25 Ocak tarihlerinde yapılacak MTSK elektronik sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Özel bakım rehabilitasyon kurum ve kuruluşlarında, özel kreş, gündüz bakım evlerinde ve çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamile çalışanlar 24-25 Ocak tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır." Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız