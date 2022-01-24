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Bartın Üniversitesi, geleceğin teknolojilerine odaklanıyor

Bartın Üniversitesi adına yükseköğrenimlerine dünyanın en iyi araştırma üniversitelerinde devam eden bursiyerler, yapay zekadan otomotive, altyapıdan akıllı teknolojilere kadar geleceğin teknolojilerine ilişkin çalışmalar yapıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 01:39
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Bartın Üniversitesi, geleceğin teknolojilerine odaklanıyor

Bartın Üniversitesi adına yükseköğrenimlerine dünyanın en iyi araştırma üniversitelerinde devam eden bursiyerler, yapay zekadan otomotive, altyapıdan akıllı teknolojilere kadar geleceğin teknolojilerine ilişkin çalışmalar yapıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesinde, bölgesel kalkınma odaklı sürdürülebilir bir gelişim hedefleniyor. Bu kapsamda bir yandan "Akıllı Lojistik", "Akıllı Liman", "Akıllı Endüstri", "Akıllı Şehirler", "Akıllı Enerji" ve "Akıllı Sağlık" alanlarında çalışmaların sürdürüldüğü Bartın Üniversitesinde, diğer yandan ise nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yönünde adımlar atılmaya devam ediyor.

7 farklı ülkede lisansüstü öğrenciler

Bartın Üniversitesi, yapay zekadan otomotive, altyapıdan akıllı teknolojilere kadar teknolojideki yenilikleri takip ederek, yerelde uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yeni proje hazırlıklarına devam ediyor. Bu doğrultuda atılan adımlar meyvelerini vermeye başlarken Bartın Üniversitesi adına 7 farklı ülkede lisansüstü eğitimlerine devam eden bursiyerler de sürece şimdiden katkılar sunmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık, Kanada, Lübnan, Malezya ve Ürdün'de 26 doktora, 1 post doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisi alanlarındaki çalışmalara öğrenimleri sonrası Bartın Üniversitesinde devam edecekler.

Belli aralıklarla öğrencilerle bir araya geliyor

Yurt dışındaki öğrencilerle irtibatın koparılmadığı Bartın Üniversitesinde, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Yurt Dışı Eğitim Programı (YLSY) başta olmak üzere farklı programlar aracılığıyla öğrenimlerine devam edenlerle bir araya geliniyor. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevim Çelik ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran'ın da katıldığı çevrim içi toplantılarda ihtisaslaşma alanına yönelik Filyos Vadisi Projesi odağında bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler, ülkemizin gelecek hedefleri, uluslararasılaşma, kalite ve sürdürülebilirlik konularında görüş alışverişinde bulunuluyor.

"Geleceğimiz için güçlü nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Bartın Üniversitesinde "Yerelde Uluslararasılaşma" hedefiyle önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Rektör Uzun, "Ülkemizi 2023 hedefine; 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaştırmak ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerleyebilmek için nitelikli insan kaynağını arttırmamız önemli bir yerde durmaktadır. Bu da ancak küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek ve ülkemizin ihtiyacı olan öncelikli alanlarda bilim insanlarını ve araştırmacıları desteklemekle mümkün olacaktır. İşte bu noktada Bartın Üniversitesi olarak iç ve dış paydaşlarımızla yaptığımız uzun soluklu çalışmalar sonucunda bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katmak amacıyla çalışma alanımızı belirledik. Yaptığımız çalışmalar Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemizin ihtisaslaşma alanına almasıyla taçlanmış oldu. Üniversite olarak elde ettiğimiz bu önemli başarıyı sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmek için bir yandan üretmeye diğer yandan da nitelikli bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Sinerji oluşturan çalışmalarla tarihi projeye katkı sunacağız"

Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olacak dev endüstri bölgesine iş birliği çerçevesinde bilimsel olarak katkı sunmaya hazır olduklarını da ifade eden Rektör Uzun, "Filyos Limanı Projesi'ne odaklanarak bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, Üniversitemizin de gayretleriyle katma değeri yüksek gelişmeler oluşturmak, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini arttırmak, ürün-pazar ile rekabetini güçlendirmek ve uzmanlaşmış bir yapı ile kalkınma hamlemize destek olmaktır. Bu noktada konulan hedefleri yukarıya taşıyacak olan bileşenlerimizin başında yurt dışında öğrenimlerine devam eden öğrencilerimiz gelmektedir. İnanıyorum ki 'Birlikte Başarıyoruz' anlayışıyla çıktığımız bu yolculukta yeni başarılar gelmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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