KKTC'de sonuçlar belli oldu: İşte sandıktan birinci çıkan parti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu sonuçların netleşmesi sonrası Başkent Lefkoşa Saray önündeki parti binasına gelerek, zafer ilanı duyurdu ve halka teşekkür etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu burada yaptığı açıklamada, "UBP seçimden güçlenerek çıktı. Önümüzde zorlu bir süreç var. 10 yılı etkileyecek ekonomik adımlar ve reformların olacağı bir dönem olacak. Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördüler bizde layık olmaya çalışacağız. UBP zor dönemlerin partisidir. İyi bir ekiple hareket edeceğiz.KKTC'ye inanan ve Türkiye ile birlikte hareket eden bir partiyiz. UBP'yi büyütüp daha fazla güçlendireceğiz. 8-10 ay içinde ekonomik alanda dönüşümü halka hissetireceğiz. Mecliste iki büyük parti olmalıdır. Dünyada böyledir. Bizde denge bozulmuştu yeniden denge bulundu. Seçime 5 kala değil seçimden çıkıldığı anda seçim yasası düzenlenmeli. Ekonomide istikrar için ülkede istikrar gereklidir. Kadınlarımızın yanına gençlerimizi de ilave ettik. 17 bin üyenin desteğini aldık ve hissettik. 6 ilçede salonları doldurduk. Biz güçlüysek sizin sayenizde güçlüyüz. UBP'nin öyle bir güçlü tabanı varki tavanı bizleri taşır. Taban güçlüyse ve birlikse başarılı olunur. Yarın genel sekreterle konuşacağız. Sonuçlar kesinleşince daha büyük bir kutlama yapacağız" dedi.

KKTC'de ki mevcut gayri resmi sonuçlara göre mecliste vekil sayısı dağılımı şöyle,Ulusal Birlik Partisi (UBP)'de 25; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)'de 19; Demokrat Parti (DP)'de 3; Yeniden Doğuş Partisi (YDP)'de 2 ; Halkın Partisi (HP)'de ise 1 olarak görünüyor.

KKTC'de toplam 763 sandıktan 745'ü sayıldı ve yüzde 89,35'lik bir dilime karşılık gelen oylara göre partilerin yüzdelikleri şu şekilde belirlendi.