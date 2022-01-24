2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü, bugünkü yazısında 2022 yılında memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılacak zamların detaylarını aktardı.

Ünlü yazısında:

Bu yazımızda 2022 yılı Ocak ayından itibaren maaş katsayısına bağlı olarak 11 başlıkta memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yapılan bazı ödemeler ile vatandaşların ödeyecekleri tutarlarındaki artışları açıklamaya çalışacağız.

1- Maaş katsayıları ne kadar oldu?

Memurlara verilecek yüzde 2,5 ek zam ile birlikte Bakanlık yeni genelgeyi yayımladı ve maaş katsayıları belli oldu. Buna göre, aylık maaş katsayısı 0,235445, memuriyet taban aylık katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı için uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,074667 olarak belirlenmiştir.

2- Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece'nin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022 yılının ilk yarısındaki alt sınır aylık tutarı 4,289.4 TL'dir. 5510 sayılı Kanun'a tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir. Buna göre kanunun 55'inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre 2.500 TL'den az olamamaktadır.

3- En yüksek devlet memuru aylığı nedir, nasıl hesaplanır ve Ocak'ta ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre Ocak ve sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = 9500*0,235445 = 2.236,72 TL'dir.