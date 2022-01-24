Rezervler 85 milyar dolar artacak: İşte Merkez Bankası'nın devreye aldığı 4 enstrüman
Merkez Bankası, kurun dalgalanması ve spekülasyonları önlemek için hayata geçirdiği 4 enstrüman ile 2022 sonuna kadar döviz rezervlerini 85 milyar dolar artıracak. Bu hamlelerle enflasyon ve faiz kalıcı şekilde düşerken, cari fazla veren Türkiye'nin eli çok rahatlayacak. Merkez Bankası döviz kurunun dalgalanmasının önüne geçmek için işte şu 4 enstrümanı devreye alacak.
Türkiye ekonomi modelinde Merkez Bankası önemli bir rol üstleniyor. Yeni ekonomi modelinde enflasyon ve faiz tek haneye düşürülerek kalıcı bir ekonomik büyümenin altyapısını hazırlanmakta. Son 3 ayda yaşadığımız döviz kurunun dalgalanmasının önüne geçmek için de Merkez Bankası 4 enstrümanı devreye aldı. Merkez Bankası bu hamleleri ile enflasyonu ve faizi kalıcı şekilde düşük seviyelere düşürecek, Türkiye cari fazla vererek yurtdışı ödemeleri yaparken, önümüzdeki dönemde de eli oldukça rahatlayacak.
4 ÖNEMLİ ENSTRÜMAN
Merkez Bankası'nın devreye aldığı bu 4 enstrümanı inceleyelim:
1- Kur korumalı mevduat hesapları. Bankalara döviz mevduatlarının %10'luk kısmını 17 Nisan 2022'ye, %20'lik kısmını da 17 Ağustos 2022'ye kadar TL'ye çevrilmesi konusunda hedefler verildi. Hedefini gerçekleştiremeyen bankaların, hedefinin altında kalan tutarı üzerinden Merkez Bankası'nda alınan zorunlu karşılık getirisinden yıllık %1,5 tutarı kadar kesinti yapılacağına dair kanun yürürlüğe girdi. Burada hedeflenen bankaların döviz mevduatının %20'lik kısmının TL'ye çevrilmesini ve Merkez Bankası'na 45 milyar dolar dövizin satılmasını sağlamak.