Enerji faturasına destek: 165 milyar lirayı devlet karşıladı

Dünya genelinde Kovid-19 salgınıyla birlikte yaşanan ekonomik daralma ve sonrasındaki küresel toparlanma büyük çaplı bir enerji krizine yol açarken, yaşana kriz enerji maliyetlerinin hızla artmasına yol açtı. Özellikle Avrupa olmak üzere pek çok ülkede enerji kaynaklarına yoğun talep gösterilmesi, krizi derinleştirirken, Türkiye'de ise arz güvenliğini sağlamaya yönelik uzun vadeli adımlar atıldı. Enerji maliyetlerindeki artışın ülkemizde tüketiciye en az seviyede yansıtılması adına çeşitli adımlar atılırken, kabaran enerji faturasının büyük bir kısmı devlet tarafından sübvanse edildi.

ÖNCELİK TÜKETİCİ

Türkiye, uzun yıllardır enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve arz güvenliğini sağlamaya yönelik kararlı politikasını sürdürürken, yaşanan krizde de tüketicinin en az ölçüde etkilenmesini öncelik olarak belirledi. Alınan tedbirlerle birlikte 2021 yılında sübvanse edilen miktar 165 milyar lira oldu. Elektrikte kademeli tarifeye geçilmesiyle birlikte bedeller düşük tutularak daha az fatura ödenmesi sağlandı.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ 80 MİLYAR LİRAYI BULDU

Aynı zamanda bir diğer önemli enerji kaynağı olan doğal gazda da yakın zamanda kademeli tarifeye geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda farklı mevsim koşullarında bulunan illere bölgelere göre yardım tutarları belirlenecek. Tüm dünyada enerji fiyatlarında yükseliş devam ederken, Türkiye'de alınan tedbirlerle birlikte enerji maliyetinin önemli bir bölümü kamu tarafından üstlenildi. 2021 yılında, 80 milyar lira doğal gaz, 20 milyar lira elektrik, 65 milyar lira akaryakıt (ÖTV almamak suretiyle) alanlarında olmak üzere vatandaşlara toplam 165 milyar TL destek sağlandı. Kişi başı destek ise 2 bin liraya ulaştı. Yeni dönemde de tüketiciyi koruyacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların sürdürülmesi hedefleniyor.

DOĞAL GAZA KADEMELİ TARİFE YOLDA

Yılbaşında geçilen elektrikte kademeli tarifeyle birim bedeller düşük tutularak az tüketen vatandaşların daha az fatura ödemesi sağlandı. Doğal gazda da kademeli tarifeye geçilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yakın bir zamanda da doğal gazda kademeli tarifeye geçiş için hazırlanan çalışmanın tamamlanması bekleniyor. Isınma yardımı olarak dar gelirli vatandaşlara sağlanan kömür yardımı artık doğal gaz bedeli olarak da verilecek. Farklı mevsim koşullarında bulunan illere bölgelere göre yardım tutarları belirlenecek.

YENİ DÖNEMDE 100 MİLYAR TL

Yeni dönemde verilen destek; doğal gazda yüzde 50, elektrikte yüzde 25 olacak. Yapılacak destek 100 milyar lirayı bulacak. Elektrikte 2 milyon 140 bin haneye 150 kilovat/ saate(kWh) kadar elektrik tüketim desteği sağlandı. 2022 yılında da enerji maliyetlerine yönelik özellikle dar gelirli hane halkının desteklenmesine devam edilecek.