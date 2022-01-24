Meclis üyesinden bile rüşvet istemişler
Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet isteme cüretkarlığı, bir işyeri açmak isteyen CHP'li meclis üyesinden rüşvet istemeye kadar varmış. O dönem CHP'de bulunan Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, "Belediye meclis üyesi arkadaşımız durumu bize aktardı. (CHP il yönetimi) Komisyon kurdular ancak netice çıkmadı. Komisyonda olmak istedim, izin vermediler" dedi
Rüşvet baskınıyla gündemden düşmeyen CHP'li Bilecik Belediyesi ile ilgili yeni iddialar geliyor. CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in rüşvet iddiaları hakkında hem CHP, hem AK Parti tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. CHP içinden bazı isimler de sosyal medya hesaplarından konuyu defalarca dile getirmiş. Konu 2020 yılında da AK Partili meclis üyeleri tarafından belediye meclis toplantısında Başkan Semih Şahin'e iletilmiş. Kayıtlara da giren toplantıda Şahin'in oralı bile olmadığı, araştırma taleplerini geçiştirdiği kaydedildi.
GÖSTERMELİK KOMİSYON
Rüşvet alındığı iddiasında bulunan CHP'lilerden bazılarının daha sonra disiplin suçu ile cezalandırıldığı belirtildi. İşletme sahibi CHP'li meclis üyesinden bile rüşvet istendiği yönünde iddialar gelince, CHP il yönetimi konuyu araştırmak üzere göstermelik bir komisyon kurmuş ancak hiçbir adım atmayan komisyondan netice çıkmamış. Rüşvet söylentilerinin arttığı dönem CHP Bilecik İl Yönetim Kurulu Üyesi olan, şimdilerde ise Memleket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Korkman, Yeni Şafak'a konuştu.
KARALAMA SANDIK, DEĞİLMİŞ