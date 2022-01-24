İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara

İstanbul'da 2 gündür etkisini gösteren kar yağışı meteorolojinin tahminlerine göre Çarşamba gününe kadar sürecek.

Sırayla kurye ve motosikletlere olumsuz hava şartlarıyla trafiğe çıkma yasağı gelirken, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

ÜNİVERSİTELERE DE 2 GÜN ARA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörleri ile yaptığı görüşmeler sonrası İstanbul'daki üniversitelerde de eğitim ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.