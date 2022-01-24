Tüketiciye yeni haklar geliyor

Sigortasız çalıştığını belgele, tazminatını al
Sigortasız çalıştığını belgele, tazminatını al
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
37 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
37 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
İstanbul-Ankara ulaşımı kontrollü olarak başladı
İstanbul-Ankara ulaşımı kontrollü olarak başladı
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
Trafik kazasında vefat eden öğretmenlere Ali Yalçın'dan başsağlığı mesajı
Trafik kazasında vefat eden öğretmenlere Ali Yalçın'dan başsağlığı mesajı
İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul-Ankara arasında ulaşım durdu
İstanbul-Ankara arasında ulaşım durdu
İstanbul'da hamile ve engelli personele 2 gün idari izin
İstanbul'da hamile ve engelli personele 2 gün idari izin
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt geldi
Yolcu otobüsü devrildi: 2 öğretmen vefat etti! 18 yolcu yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 2 öğretmen vefat etti! 18 yolcu yaralı
AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde 3600 ve KDV düzenlemesi var
AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde 3600 ve KDV düzenlemesi var
Kripto paraya yatırım yapanlara 'mutlaka mirasçı belirleyin' uyarısı
Kripto paraya yatırım yapanlara 'mutlaka mirasçı belirleyin' uyarısı
Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi memurlara 5 gün izin
Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi memurlara 5 gün izin
Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti
Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti
Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca duracak
Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca duracak
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Türkiye'de geçen yıl bebeklere en çok bu isimler verildi
Türkiye'de geçen yıl bebeklere en çok bu isimler verildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tüketiciye yeni haklar geliyor

AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Tüketici Kanunu'nda yapılacak değişiklikte önemli düzenlemeler getirilmesi planlanıyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 24 Ocak 2022 07:55
Yazdır
Tüketiciye yeni haklar geliyor

Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözüme bağlanması amacıyla görev yapan tüketici hakem heyetlerine başvurularda değişiklik yapılacak. Bu kapsamda, 15 bin TL'ye kadar varan uyuşmazlıklara bakmakla yükümlü olan tüketici hakem heyetinin parasal sınırı 30 bin TL'ye çıkarılacak. Düzenleme ile il ve ilçe tüketici hakem heyeti ayrımı kaldırılacak. Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin görev ve yetki alanlarını belirlemekle görevli olacak. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde başvurular kaymakamlığa yapılacak. Taraflar, kararlara elektronik ortamdan ulaşabilecek.

TATİL SÖZLEŞMESİNE 10 YIL SINIRI

Devre mülk hakkı veren sözleşmeler, tüketici adına devre mülk hakkının tapuda tesis edilmesi ile birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulacak. Tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacak. Devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl süre için kurulacak. Tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayanlardan o dönem için aidat veya benzeri bir ücret talep edilemeyecek.

CEZA ÖDEMEDEN FESİH HAKKI

Abonelik sözleşmelerinde tüketiciyi koruyacak önemli bir düzenleme getiriliyor. Taahhütnameye taahhüdün belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamayacak. Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname şartlarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacak. Taahhüt süresi 12 ayı aşamayacak. Süresi bir yıl ve daha az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde tüketici haklı sebeple cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilecek.

YENİLENMİŞ ÜRÜNE ALTYAPI

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu ve tablet gibi teknolojik ürünlerin belirli bir standartta yenilenmesi ve garantili satışa sunulmasıyla ilgili yönetmelik hazırlamıştı. Yapılacak düzenleme ile yönetmeliğin yasal altyapısı oluşturulacak. Yenilenmiş ürünlere en az bir yıl garanti verilecek. Yenileme merkezlerinin bakanlıktan yetki belgesi alması zorunlu olacak.

TÜKETİCİYE TAZMİNAT HAKKI

Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara da 70 bin liradan 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Garanti süresi bittikten sonra bakanlık tarafından belirlenen kullanım ömrü süresince mala ilişkin, satış sonrası hizmetin üretici veya ithalatçı tarafından sağlanmaması halinde tüketiciye tazminat talep edebilme imkanı getirilecek.

Ebru Karatosun

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
37 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
37 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul'da hamile ve engelli personele 2 gün idari izin
İstanbul'da hamile ve engelli personele 2 gün idari izin
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak

Bu Habere Tepkiniz

Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?
Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Yılın en çok satan paragraf kitabı
Yılın en çok satan paragraf kitabı
https://www.kitapsec.com/Yayinevleri/Marka-Yayinlari/1-6-0a0-0-0-0-0-0.xhtml
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?
Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.
Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?
Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığında görev yapan davacının, üretimi teşvik priminden yararlandırılmamasını hukuka uygun buldu.
2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?
2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelge ile aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti
Büyükçekmece Belediyesinin mevzuata açıkça aykırı olduğunu belirttiğimiz ilanı iptal etti.
İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!
İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!
Askerlik borçlanması, yaş hesabında dikkate alınan toplam hizmetlere eklenmez mi?
Beş başlıkta memur ve emeklilere getirilen zammın detayları!
Beş başlıkta memur ve emeklilere getirilen zammın detayları!
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sizler için bu konuyu beş başlık içerisinde derledik.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Gönül Dağı 49. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 49. bölüm fragmanı
Gönül Dağı dizisi 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 4 Aralık 2021 Cumartesi akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri