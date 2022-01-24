Tüketiciye yeni haklar geliyor

Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözüme bağlanması amacıyla görev yapan tüketici hakem heyetlerine başvurularda değişiklik yapılacak. Bu kapsamda, 15 bin TL'ye kadar varan uyuşmazlıklara bakmakla yükümlü olan tüketici hakem heyetinin parasal sınırı 30 bin TL'ye çıkarılacak. Düzenleme ile il ve ilçe tüketici hakem heyeti ayrımı kaldırılacak. Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin görev ve yetki alanlarını belirlemekle görevli olacak. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde başvurular kaymakamlığa yapılacak. Taraflar, kararlara elektronik ortamdan ulaşabilecek.

TATİL SÖZLEŞMESİNE 10 YIL SINIRI

Devre mülk hakkı veren sözleşmeler, tüketici adına devre mülk hakkının tapuda tesis edilmesi ile birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulacak. Tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacak. Devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl süre için kurulacak. Tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayanlardan o dönem için aidat veya benzeri bir ücret talep edilemeyecek.

CEZA ÖDEMEDEN FESİH HAKKI