3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,Anadolu Üniversitesi ve Darphane Damga Matbaası Genel Müdürlüğü çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ocak 2022 08:07
Anadolu Üniversitesi Engelli ve Eski Hükümlü 27 İşçi Alacak
Anadolu Üniversitesi Engelli ve Eski Hükümlü 27 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 28 ocak 2022
Anadolu Üniversitesi işçi ilanı detayları için tıklayınız
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 52 İşçi Alacak