KDV oranları düşüyor, indirim yapılacak kalemler ortaya çıktı
KDV oranlarının aşağı çekilmesi için yürütülen çalışmada sona gelindi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda odalar, sektör temsilcileriyle yapılan çalıştayda lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması talebi ön plana çıktı
Kaynak : Sabah
Eklenme : 24 Ocak 2022 08:13
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çok ses getireceğini söylediği yeni sistemde birkaç alternatif bulunuyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nda odalar, sektör temsilcileriyle yapılan çalıştayda temel gıda ürünleri; peynir, yağ, süt, et, yumurta, bebek maması, hijyenik ped gibi lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması talebi ön plana çıktı.
KDV'nin sadeleştirilmesi, istisnalar, indirimler ve iade süreçlerine ilişkin çalışma hız kazandı. Öncelikle üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV'nin düşürülmesi temel ihtiyaçlarda da verginin sıfırlanması yönünde.
Gıda, eğitim, sağlık ihtiyaçlarında indirim yoğunlaştı