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Düşen satışlara BDDK'dan acil destek çağrısı

Otomotiv pazarında yeni yıl durgun başladı. Taşıt kredilerinde faizlerin yükselmesi ve BDDK'nın getirdiği kısıtlamalar nedeniyle zorlanan otomotiv sektörü düzenleme yapılmasını bekliyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 24 Ocak 2022 08:25
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Düşen satışlara BDDK'dan acil destek çağrısı

Ekonomideki belirsizlik ve artan fiyatlar nedeniyle yıla durgun başlayan otomotiv pazarında, showroom trafiği geçen hafta hareketlendi ancak finansman sorunu aşılamadığı için satışa yansıması sınırlı kaldı. Bir yandan taşıt kredi faizleri yükselirken, diğer yandan BDDK'nın 1 Temmuz 2021'de getirdiği kısıtlamalar da artan fiyatlar paralelinde sektörü daha fazla zorlamaya başladı. Sektör yetkilileri, kredi ve taksit düzenlemesi için BDDK'ya mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak bir düzenleme yapılmasını istedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK), banka kredisi ve finansal kiralamayla alınan taşıt araçlarının taksit sürelerinde Temmuz 2021'de düzenleme yapmıştı. Buna göre; kredi vadeleri sınırlandırılırken, taşıt değerine göre kredi tutarı oranları da aşağı çekilmişti. Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya, 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi. Nihai fatura değeri 300 bin TL üzerinde olup 750 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Dr.Hayri Erce, alım gücü, fiyat ve finansmana erişimin satışları etkileyen üç ana parametre olduğuna vurgu yaparak, "Gelir İdaresi'nin ÖTV matrahlarında düzenlemeye giderek yüzde 60 ve yüzde 70'lik ara baremler koyması önemli bir adımdı. Her ne kadar taleplerimiz tam olarak karşılanmamış, matrahlar artırılmamış olsa da satışlara bir etkisi olacaktır. Ancak, finansmana erişim de önemli bir sorun. Zaten taşıt kredi faizleri yükseliyor. Temmuz 2021'den bu yana döviz kurunun yüzde 50'den fazla arttığı düşünüldüğünde BDDK'nın kredi tutarı ve vadeler konusunda güncelleme yapması ivedilik kazandı. Bu değişiklik yapılırsa sektörde öngörülebilirliğe katkı sağlar" diye konuştu.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin de BDDK'dan randevu talep ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "BDDK'dan kredi ve vade oranlarının güncellenmesini talep edeceğiz. Taşıt değerine göre kredi kullanım oranının yüzde 80'e, vade sayısının da en 60 aya çıkarılmasını talep edeceğiz" dedi.

Ocakta kayıp %20'yi aşacak

Sektör yetkilileri, ocak ayı otomobil ve hafi f ticari araç satış öngörülerini paylaştı. Sektör temsilcileri, ilk iki haftada durgun olan showroom ve telefon trafi ğinin geçen hafta hareketlendiğini söyledi. Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, "Kurlarda bir süredir ciddi dalgalanma olmaması, 2022 modellerinin en az yüzde 10-15 zamlı gelecek olması ve ÖTV matrahlarında artış beklentisinin kalmaması ile araç ihtiyacı olanlar harekete geçti. Özellikle 2021 yılı modellere ve nispeten daha ucuz olan otomobillere ilgi var" dedi. Sektör temsilcileri, ocak ayında otomobil ve hafi f ticari araç satışlarının 30-35 bin adet civarında olacağını öngörüyor. Geçen yılın aynı döneminde satışlar yaklaşık 44 bin adet olarak gerçekleşmişti.

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