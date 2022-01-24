OSB'lere 'kademe' yerine 'tek tarife' mi geliyor?

Enerji krizini aşmak için yöntem arayışına giden sanayiciler, Bakan Varank ve Bakan Dönmez ile online zirvede buluştu. 3.5 saati aşan toplantıda OSB'lere yönelik 'kademeli doğalgaz fiyat tarifesi' de konuşuldu.

Söz konusu uygulamaya karşı çıkan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) bu talebini toplantıda bir kez daha dile getirdi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in OSBÜK'ün, yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB içindeki firmaları dezavantajlı hale getiren Kademeli Fiyat Uygulaması'na son verilmesi talebine ilişkin, "Bu konuda OSB'lerin talebini haklı buluyorum. Kademe yerine tek tarife olabilir mi, buna çalışıyoruz" dediğini açıkladı.