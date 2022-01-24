Bakanlık memur ve emeklinin beklediği maaş zammı haberini verdi: Farklar yatıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok maaş hesaplamasında kullanılan memur maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi yayımladı. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık farkın iki içinde yatırılması bekleniyor. Aile yardım ödeneği 535 liraya çıktı, özel hizmet tazminatı tavanı 1708 liradan 2 bin 236 liraya yükseldi. Sözleşmeli personelin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerinin yenilenme işlemlerinin Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

İşte maaş artışları ve ek zamlar başta olmak üzere milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanını ilgilendiren bakanlık genelgesinin detayları

YAN ÖDEME KATSAYISI DA YÜZDE 30.95

Memur ve emekliye ek zammı içeren yasal düzenlemeyle birlikte aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi.