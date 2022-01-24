Erzincan'da kar ve tipide arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı

Van'dan Ankara'ya seyir halindeki Çetin Mutlu idaresindeki 31 AFK 26 plakalı yolcu otobüsü arıza nedeniyle yoğun kar yağışı ve tipide Tercan-Erzincan kara yolunda mahsur kaldı.

Otobüsteki arızayı gideremeyen şoför, polis ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Kısa zamanda bölgeye gelen Tercan Bölge Trafik ve jandarma ekipleri otobüsteki arızanın sabah saatlerinde giderilebileceği bilgisi üzerine 44 yolcuyu tahliye ederek kendi araçları ile ilçe merkezinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu binasına taşıdı.

Öte yandan Diyarbakır-Siverek kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 yolcu otobüsü ile 47 araç, AFAD, karayolları ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Diyarbakır-Siverek yolunun 30'uncu kilometresinde 47 araç ve 2 yolcu otobüsünün mahsur kaldığını belirtti. Araçların, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Karayolları ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldığını aktaran Karaloğlu, "Araçlar Diyarbakır'a doğru yola çıktı. iki yolcu otobüsünde mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şartlar normale dönene kadar misafir edeceğiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Canla başla çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız