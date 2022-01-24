Belediye'de yolsuzluk! 4 milyon 333 bin liralık ihale kıyağı
Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Küçükkuyu Belediyesi'nde 2017'de 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 ihale, pazarlık usulüyle önceden belirlenen firmaya verildi. Başkan Balkan'ın da aralarında olduğu 18 kişiye dava açıldı
Küçükkuyu Belediyesi'nin pazarlık yöntemiyle ilansız gerçekleştirdiği 4 milyon 333 bin lira tutarındaki 4 hizmet alım ihalesine fesat karıştırdığı ortaya çıktı. Aralarında CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 18 kişi hakkında iddianame düzenlendi.
İddianamede, belediye yetkililerinin ihaleyi vermek istediği firma ile önceden anlaştığı ancak ihalenin rekabet ortamında gerçekleştiği izleniminin verilmek istenmesi nedeniyle ihaleyi kazanan şirketin güdümündeki uydu firmalara davet gönderildiği yer aldı. CHP'li Küçükkuyu Belediyesi tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen 4 hizmet alım ihalesinin açık ihale usulü yerine 4734 sayılı kanunun 21/B maddesine dayanarak pazarlık usulü ile yapıldığı belirlendi.
Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörünce yapılan tespitler sonucu oluşturulan tevdi raporunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesine fesat karıştırıldığı yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığına Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın da aralarında olduğu 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İHALEYİ DE AYNI ŞİRKET KAZANMIŞ