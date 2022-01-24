MİT, teröristi tükürüğünden yakaladı

İstanbul'da 7 bankanın ATM'sine ve bir emniyet aracına molotoflu saldırı düzenledi. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen olay sonrası İstanbul polisi kapsamlı soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler kapsamında terör örgütü PKK adına yapılan bir eylemde 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında bulunan 3 kişinin daha önce ATM ve polis aracına saldırı düzenlemiş olabileceği istihbaratı üzerine DNA profil karşılaştırması yapılması amacıyla tükürük numunesi alındı.

TÜKÜRÜK NUMUNESİ ELE VERDİ

Numuneler üzerinde yapılan incelemeler kapsamında 7 banka ATM'si ve bir polis aracına düzenlenen molotof saldırısının Mehmet E., isimli şüpheli tarafından yapıldığı belirlendi.

Olay yerinden alınan numunelerle tükürük örneği aynı çıkan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlatıldı.

DNA KARŞILAŞTIRMASI AYNI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan ve şüphelinin yüzünü gizlemek için kullandığı bez parça üzerinde epitel hücre olabilecek örnekler inceleme altına alındı.

Adli Tıp Kurumu tarafından bez parçası üzerinde bulunan örneklerle şüpheli Mehmet E.'den alınan tükürük örneği arasında bağlantı olup olmadığı inceleme altına alındı. Yapılan inceleme sonunda iki örneğinde aynı DNA'ya sahip olduğu şeklinde rapor düzenlendi.

120 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda kamu malına zarar vererek korku ve paniğe sebep olan Mehmet E., hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 120 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

ATAKAN IRMAK