Sigortasız çalıştığını belgele, tazminatını al

Çalışanların, "ücreti, sigorta primi, hafta tatil ve yıllık izni" İş Kanunu'yla koruma altında bulunuyor. Sigorta primlerinin eksik yatırılması, ücretlerin tam ve vaktinde ödenmemesi durumunda çalışan iş akdini haklı olarak feshedebilir. Sigortası 30 günden az ve düşük kazanç üzerinden bildirilen işverenden kıdem tazminatını isteyebilir, işten ayrılma durumunda işsizlik sigortasından faydalanabilir. Emeklilik, askerlik nedeniyle işten ayrılan çalışan ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor.

İşyerinde sigara içerek iş güvenliğini tehlikeye düşüren tazminatsız işten çıkarılabilir. Yargıtay kararlarına göre yazılı tebliğe karşın sigara içerek iş güvenliğini tehlikeye düşüren işçi tazminatsız işten çıkarılabilir. Sigortasız çalıştığını belgelerle kanıtlayanın çalışmaları tespit edildiğinde kıdem tazminatı alma hakkı doğar. Sadece sigortalı olduğu sürelere ait değil, sigortasız çalıştığı süreler de dahil tüm çalışma süresine ait olarak kıdem tazminatını alabilir. Çalışanın hafta tatilinin günü değişse de kullandırılması, yedi gün içinde kesintisiz 24 saat dinlendirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

Sigortası düşük ücretten veya eksik yatırılan işçi işten ayrılıp tazminat alabilir mi?

Sigortası 30 günden az bildirilen ya da kazancı düşük bildirilen çalışan iş akdini haklı olarak feshederek kıdem tazminatı isteyebilir. Ücretin yasal hükümler, sözleşme şartlarına uygun ödenmemesi haklı fesih nedeni olduğu gibi, işten ayrılan ihbar süresine de uymak zorunda değil. Yargıtay, sigortanın eksik yatmasını da haklı fesih sebebi sayıyor.

Emeklilik, askerlik, evlilik durumunda işten ayrılan ihbar süresine uymak zorunda mı?

İhbar süresi işçi veya işverenin iş sözleşmesini feshetmeden önce karşı tarafa haber vermesi gereken süreye deniyor. Buna uymadan iş akdini bitiren taraf ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Kadın çalışan evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılması, erkek de zorunlu askerlik nedeniyle işi bırakması durumunda kıdem tazminatını alabilir. Emeklilik, askerlik, evlilik gibi durumunda iş sözleşmesinin feshi halinde tarafların ihbar talep hakkı bulunmuyor.

İşyerinde sigara içen tazminatsız işten çıkarılabilir mi?

Yasa, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde işverene haklı fesih yetkisi veriyor. Sigara içilmesi konusu fiili olarak yasada yer almıyor. Ancak iş güvenliğini tehlikeye düşüren işçi işten çıkarılabilir. Sigara içmenin yasak olduğunun yazılı olarak tebliğ edilmesine karşın iş güvenliği açısında tehlike oluşturması durumunda tazminatsız işten çıkarma söz konusu olabilir.

Sigortasız çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?