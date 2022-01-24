Kitaba yüzde 30 zam yolda
Önce Kovid-19 salgınından darbe yiyen yayıncılık sektörü, şimdi de kurlardaki oynaklığın getirdiği sorunları yaşıyor. Sektör temsilcileri, kağıtta yüzde 95 dışa bağımlı olan Türkiye'de yüzde 250'yi aşan maliyet artışları nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti.
Döviz kurlarında bir yılda yüzde 100'ü aşan artışın vurduğu sektörlerden biri de yayıncılık sektörü oldu. Önce Kovid-19 salgınından darbe yiyen sektör, şimdi de kurlardaki oynaklığın getirdiği sorunları yaşıyor. Kağıtta yüzde 95 dışa bağımlı olan Türkiye'de matbaa malzemelerinden taşımaya kadar her alanda yüzde 250'yi aşan maliyetler nedeniyle zor durumda olduklarını belirten sektör temsilcileri yılbaşından sonra gelen elektrik, doğalgaz, vergi ve akaryakıt zamlarının ardından yeni basılacak kitaplara yeniden en az yüzde 30 zam yapılacağını belirtti. Sektör temsilcileri, 2022 yılında kitap sayılarındaki azalmanın devam edeceğini, martta iflas tehlikesi yaşandığını, hatta sektörde 80 bini bulan istihdamın da risk altında olduğunu söylüyor.
'Türkiye'nin kağıt endüstrisini tekrar kurması gerek'
Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, 30 TL etiketli bir kitaba artık 50 TL fiyat koymak zorunda kaldıklarını söyleyen Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, "Fiyatları yeniden en az yüzde 30 artırmak zorundayız. Yılbaşında kargocular yüzde 30 zam yaptı ki devamı da gelecektir. Eskiden vadeli olarak aldığımız kağıtları satıcılar vadeli satmıyor. Artık satışından emin olunamayan kitaplar basılmıyor. Yeni kitaplar da çok azaldı bu yüzden" dedi.
Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden ithal edilen kağıttan alınan yüzde 10'luk fonun kaldırılmasını talep ettiklerini söyleyen Kocatürk, "Rekabeti kısıtlıyor, diğer ülkelerden fiyat alamıyoruz. Ayrıca kağıtta KDV'nin de kaldırılmasını istiyoruz ama bürokrasi bunun çok zor olduğunu söyledi bize. Türkiye'nin kağıt endüstrisini tekrar kurması gerek" diye konuştu.