Dolar/TL 13,36 seviyelerinde işlem görüyor
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 13,4612'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 11:27
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Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 13,3625 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,14 değer kaybederek 15,1110'dan, sterlin/TL yüzde 0,90 azalışla 18,0650'den satılıyor.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 95,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin küresel ölçekte risk algısını artırdığını kaydederek, konuya ilişkin gelişmelerin döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini bildirdi.