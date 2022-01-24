Dolar bugün ne kadar? 24 Ocak döviz fiyatları
Dolar yeni haftaya nasıl başladı diye merak edenler 'Dolar ne kadar' sorusunu sordu. 24 Ocak 2022 pazartesi günü dolar güne 13.46 liradan başladı
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 24 Ocak 2022 09:27
Dolar 24 Ocak 2022 pazartesi günü haftaya nasıl başladı? Dolarda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bırakmasıyla önemli bir hareket yaşanmamıştı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 13,4470 liradan alınan dolar 13,4490 liradan, 15,2450 liradan alınan euro ise 15,2470 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 13,39 liradan, euro ise 15,20 liradan satılmıştı.
İSLAM MEMİŞ DOLAR TAHMİNİ