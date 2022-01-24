SGK 4/A aylık hesaplama modülü 25 gündür çalışmıyor

Emekli olacak bir çalışan için en önemli detay ne zaman emekli olacağı ne kadar emekli aylığı alacağıdır. SGK ne yazık ki tüm veriler elinde olmasına bu konuda iyi bir hizmet sunamıyor.

SGK tarafından uzun bir süredir vatandaşların hizmetine sunulmuş olan 4/A aylık hesaplaması 2022 yılı başından bu yana çalışmamaktadır.

4/A emekli maaşı hesaplamak için "https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap" sistemini kullanmak isteyenler sürekli hata ile karşılaşmaktadır.