Memleket Partili Mehmet Ali Çelebi: Parti görevlerimden istifa ediyorum
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa etti. Aldığı kararı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Çelebi, gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ocak 2022 09:41
Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Çelebi, sağlık sorunlarından dolayı istifa ettiğini açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan İzmir Milletvekili Çelebi şunları söyledi:
"Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum.
Memleket Partisi'nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam."
NE OLMUŞTU?
CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine giren Mehmet Ali Çelebi, 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti ve 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız