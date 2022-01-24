Sakarya'da yola devam edemeyen 645 kişi misafirhane ve yurtlara yerleştirildi
Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yola devam edemeyen 645 kişi misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 09:57
Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk günlerde devletin sıcak elinin vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yola devam edemeyen 645 vatandaşımızı misafirhane ve yurtlarımızda ağırladık." ifadesini kullandı.
Gece boyunca yolculara sıcak çorba ve çay ikram ettiklerini aktaran Kaldırım, tüm ihtiyaçların karşılandığını bildirdi.
Öte yandan Bolu'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan 1200 kişi misafirhanelere yerleştirildi.
Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgilere yer verdi: