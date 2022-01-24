Doğu'daki 4 ilde 533 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 533 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı 135 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Erciş ilçesinde de belediye ekipleri, caddelerde biriken karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyip ilçenin dışına taşıyor.
- Hakkari
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Yüksekova ilçesinde 2 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve caddelerdeki karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıyor.
Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, akarsu ve göletlerin yüzeyi buz tuttu.
- Muş
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün gece etkili olan kar nedeniyle il genelinde 114 köy yolunun kapandığını söyledi.
Yentür, kapalı yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.
- Bitlis
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kar nedeniyle 282 köy yolunun kapandığını belirtti.
Kentte dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle araçlar kara gömüldü, vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Belediye ve kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız