Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak

MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
SGK 4/A aylık hesaplama modülü 25 gündür çalışmıyor
SGK 4/A aylık hesaplama modülü 25 gündür çalışmıyor
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Kitaba yüzde 30 zam yolda
Kitaba yüzde 30 zam yolda
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
38 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
38 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
Trafik kazasında vefat eden öğretmenlere Ali Yalçın'dan başsağlığı mesajı
Trafik kazasında vefat eden öğretmenlere Ali Yalçın'dan başsağlığı mesajı
İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul-Ankara arasında ulaşım durdu
İstanbul-Ankara arasında ulaşım durdu
İstanbul'da hamile ve engelli personele 2 gün idari izin
İstanbul'da hamile ve engelli personele 2 gün idari izin
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt geldi
Yolcu otobüsü devrildi: 2 öğretmen vefat etti! 18 yolcu yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 2 öğretmen vefat etti! 18 yolcu yaralı
AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde 3600 ve KDV düzenlemesi var
AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde 3600 ve KDV düzenlemesi var
Kripto paraya yatırım yapanlara 'mutlaka mirasçı belirleyin' uyarısı
Kripto paraya yatırım yapanlara 'mutlaka mirasçı belirleyin' uyarısı
Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi memurlara 5 gün izin
Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi memurlara 5 gün izin
Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti
Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak

TSB Başkanı Atilla Benli:- "BES, gelen yeni düzenlemelerle birlikte tasarrufun merkezi haline geliyor. BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısının 17 milyona, toplam fon büyüklüğünün ise 500 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz"- "BES'e devletin böylesine güçlü desteği dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok. Bu desteğin tasarruf bilincine çok önemli etkisi olacağına inanıyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 10:30
Yazdır
Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) yapılan yeni düzenlemelerle birlikte tasarrufun merkezi haline geldiğini belirterek, "BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) toplam katılımcı sayısının 17 milyona, toplam fon büyüklüğünün ise 500 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Benli, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de kabul edilen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'ndaki değişikliklerin Meclis'te kabul edilmesiyle sistemde bulunan ve sisteme yeni katılma hakkı elde eden vatandaşlara sunulan önemli fırsatlara değinen Benli, BES'in bütünsel yapıya kavuşarak "tasarrufun merkezi" haline geldiğini vurguladı.

Benli, şunları kaydetti:

"Yüzde 25 devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasının yanı sıra yeni düzenlemeyle hayatımıza giren; tek seferde toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sari verilmesi, OKS'de 45 yaş sınırının kaldırılarak talep edenlere sisteme giriş imkanı tanınması, kısmi çekiş ve temlik imkanı bir bütün olarak düşünüldüğünde sektörümüze güç katacak gelişmeler. Bu doğrultuda, yeni katılımcı sayısının artmasını, yüzde 30'a yükselen devlet katkısından yararlanmak için katkı payı ödemelerinin yükselmesini bekliyoruz. 2021'in mayıs ayında uygulanmaya başlanan 18 yaş altı BES'e olan ilginin sonucunda yıl içinde 18 yaş altı katılımcı sayımızın da 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Böylece BES'teki toplam katılımcı sayısının 17 milyonu aşmasını, toplam fon büyüklüğünün de 500 milyar TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz."

- "Böylesine güçlü destek başka hiçbir ülkede yok"

Atilla Benli, kanundaki en önemli değişikliğin devlet katkısının yüzde 30'a yükseltilmesi olduğunu vurguladı.

"Devlet katkısının tüm katılımcılarımız için yüzde 30'a çıkarılması, sistemimize olan güvenin ve tasarrufların artırılmasına verilen önemin işaretidir" ifadesini kullanan Benli, bu gelişmenin, tüketimden tasarrufa geçişin ve sistemdeki tasarrufları ciddi oranda artırmanın bir adımı olacağını kaydetti.

Benli, 2022 yılında asgari ücretin brüt 5 bin 4 liraya yükselmesi ve devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasıyla devlet katkısı üst limitinin 18 bin 14 liraya ulaşacağını, otomatik katılım sisteminde de sözleşmesi olan katılımcıların toplamda 36 bin TL devlet katkısından faydalanabileceğini aktararak, "BES'e devletin böylesine güçlü desteği dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok. Bu desteğin tasarruf bilincine çok önemli etkisi olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BES'te yeni dönemde diğer önemli yeniliklerden birinin de 45 yaş üzeri çalışanlara OKS'ye girme hakkının tanınması olduğuna işaret eden Benli, "45 yaş üstünde çalışanlardan OKS'ye girebilme yönünde çok talep aldık. Bu talebin karşılanması sistemin gelişmesi kapsamında çok değerli. Sektörümüzü büyütmek ve Türkiye ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz. Yeni düzenlemelerle sunulan tüm imkanlar bu açıdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

- BES, hayat boyu yanınızda olacak bir "kumbaraya" dönüşüyor

TSB Başkanı Benli, yaşam standardının emeklilik döneminde korunabilmesi için sistemde kalmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde bu yönden en önemli yeniliğin ise katılımcılara kısmi çekiş hakkının tanınması olduğunu bildirdi.

Katılımcıların konut alımı, evlilik ve eğitim gibi durumlarda oluşacak ihtiyaçlarını karşılamak için BES'teki tüm birikimlerini almaları yerine "kısmi çekiş hakkı" ile bir hak kaybına uğramadan tasarruf edebileceklerine dikkati çeken Benli, yeni düzenleme ile sistemin hayat boyu kullanılan avantajlı bir birikim kumbarasına dönüşerek daha fazla ilgi göreceğini belirtti.

Bu yeni hakkın; sisteme olan ilgi ve taleple beraber sistemde kalıcılığı da önemli ölçüde artıracağının öngörüldüğünü aktaran Benli, katılımcıların BES'teki tasarruflarının kesintisiz sürmesini sağlayacak bir diğer önemli düzenlemenin de BES birikimlerinin temlik edilebilmesi olacağını kaydetti. Benli, bu düzenlemenin amacının, katılımcılara BES birikimlerini temlik ederek uygun koşullarda krediye erişim imkanı tanınması olduğunu kaydetti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Dolar/TL 13,36 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 13,36 seviyelerinde işlem görüyor
Tüketiciler geçen yıl en çok ayıplı mal ve hizmetler konusunda sorun yaşadı
Tüketiciler geçen yıl en çok ayıplı mal ve hizmetler konusunda sorun yaşadı
Altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Kitaba yüzde 30 zam yolda
Kitaba yüzde 30 zam yolda

Bu Habere Tepkiniz

Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!
Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!
Hizmet kolu toplu sözleşmeleri maaş karmaşasını daha da arttırdı!
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu
Önceki yazılarımızda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 30,95 oranında olması gerektiğini hesaplamış ve yazılarımızdaki hesaplamalarımızı buna göre yapmıştık.Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet yüzde 2,5 oranındaki artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'yi 22.01.2022 tarihinde açıkladı. Zam oranı daha önce açıkladığımız gibi yüzde 30,95 olmuştur.
Yılın en çok satan paragraf kitabı
Yılın en çok satan paragraf kitabı
https://www.kitapsec.com/Yayinevleri/Marka-Yayinlari/1-6-0a0-0-0-0-0-0.xhtml
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?
Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?
Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.
Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?
Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığında görev yapan davacının, üretimi teşvik priminden yararlandırılmamasını hukuka uygun buldu.
2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?
2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelge ile aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti
Büyükçekmece Belediyesinin mevzuata açıkça aykırı olduğunu belirttiğimiz ilanı iptal etti.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Gönül Dağı 49. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 49. bölüm fragmanı
Gönül Dağı dizisi 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 4 Aralık 2021 Cumartesi akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri