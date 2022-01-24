Uzmanından 'sünnet' uyarısı: Ehil ellerde ve uygun cerrahi ortamlarda yapılmalı
Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Çelik, "Çocuğun tüm hayatını etkileyecek bir işlem olan sünnet kesinlikle ehil ellerde ve uygun cerrahi ortamda yapılmalıdır" dedi.
Sünnet, erkek çocukların hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Sünnet olan erkeklerde sağlık açısından büyük önem arz eder. Sünnet penis kanseri ihtimalini azaltır, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmakta önemli rol oynar. Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıkların önüne geçilmesini sağlar.
Sünnetin önemi
Büyük Anadolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Çelik, sünnetin önemi, faydaları, kaç yaşında yapılması gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. Bülent Çelik, "Sünnet tüm ebeveynlerin önemsediği fakat teknik uygulanış şartlarını ihmal ettiğimiz bir cerrahi işlemdir. Çocuğun tüm geleceğini etkileyecek sünnet işlemi kesinlikle ehil ellerde ve uygun cerrahi ortamlarda yapılması gerekmektedir. Sünnet işlemi 2 ila 6 yaşları arasında, çocuğun cinsel organını fark etmeye başladığı, dolayısıyla erkek olduğunu hissettiği yaş aralığında yapılması travmalara sebep olabileceğinden dikkat edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.
Yarıyıl tatili sünnet için uygun zaman