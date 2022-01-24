Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı uçuşlarını durdurdu
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanındaki uçuşlarını yarın saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 17:08
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesinin beklendiğini belirtti.
Üstün, "Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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Olumsuz hava koşullarının İstanbulda etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00a kadar durdurma kararı aldık.Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 24, 2022
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