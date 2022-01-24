Hülya Avşar'dan simit açıklaması

Yaşanan son ekonomik gelişmelerin ardından yaptığı

Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlatırız."

sözleriyle çok konuşulan Hülya Avşar, kendisini eleştirenlere 'sazanlar'yanıtını verdi

SAZANLAR

Konunun çok abartıldığını söyleyen Avşar

,Sazanlar diyorum, başka bir şey demiyorum." yanıtını verdi.

BANA FAZLA GELMEDİ

Hülya Avşar, son dönemde Gülşen'e yapılan kıyafet eleştirileriyle ilgili de konuştu:

Tamamen kendi inisiyatifinde her şey, kimse karışamaz. Sahne şov yeridir. Gülşen'in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel. Ben açıkçası 'off bu ne güzel görüntü' dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir."