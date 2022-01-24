Kötü notların altında ebeveynlerin kendi hırsları veya yetersizlikleri yatıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci, karne notu ne olursa olsun faturasının çocuğa kesilmemesi gerektiğini çünkü kötü notların altında anne ve babaların kendi hırslarının yattığını belirtti.
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta yarıyıl tatilinin başlaması dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Demirci'nin değerlendirmelerine yer verildi.
Demirci, ebeveynlerin, çocuklarının geleceklerini karne notları üzerine kurduğunu ve düşük notlarla ciddi hayal kırıklıkları yaşayabildiklerini anlatarak, karne notu ne olursa olsun bunun faturasının çocuğa kesilmemesi gerektiğini kaydetti. Kötü notların altında anne ve babaların kendi hırslarının yattığını ifade eden Demirci, karnede yer alan notların bir zeka ölçütü olmadığını da vurguladı.
Demirci, çocuklara notları yüzünden fazla baskı yapılmaması gerektiğini belirterek, çünkü ailesinin beklentilerini karşılayamayan çocukların sevilmediklerini düşünebileceklerinin altını çizdi.
Ebeveynlerin çocuklarının daha başarılı olması için doğru bilinen birçok yanlış davranışta bulunduğunu belirterek bunlardan birinin de ödül-ceza yöntemi olduğunu hatırlatan Demirci, şöyle devam etti: