Aziz Sancar, açılışına katılacağı adını taşıyan kampüse ilişkin açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da yapımı tamamlanan, içerisinde bilim ve sanat eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan eğitim kampüsüne adı verilen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, şubatın ortasında yapılacak açılışa katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Aziz Sancar, AA muhabirinin, üniversitelerle iş birlikleri yapılarak yeni bilimsel çalışmalar ve icatlar için uygun laboratuvar ortamları, eğitim altyapısı hazırlanan eğitim kampüsüne adının verilmesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Son 6 yılda Türkiye ve Kosova'dan Doğu Türkistan'a kadar uzanan büyük Türk dünyasında birçok eğitim, araştırma ve sağlık kurumuna adının verildiğini ifade eden Sancar, şöyle devam etti:

"Ankara'da açılan Aziz Sancar Eğitim Kampüsü bunların en yeni halkası ve şimdiye kadar olan en büyük girişimdir. Bu benim için bir bilim insanı olarak ve Türk dünyasının Batı ülkelerinde bir temsilcisi olarak büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu girişimler aynı zamanda ülkemin, Türk dünyasının eğitim ve bilime verdiği önemin bir göstergesi olarak beni çok sevindirmiştir. "