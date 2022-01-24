Polis memuru 'can dostlar'a daha iyi bakmak için veteriner hekim oldu
Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli 14 yıllık polis memuru Hüseyin Celep, 2 yıl önce veteriner fakültesinden mezun olmasının ardından hasta ve yaralı sokak hayvanlarının hem tedavisini yapıyor hem de beslenmelerine katkı sağlıyor- Hüseyin Celep:- "Hem polis olmak hem de veteriner hekim olmak, iki duyguyu bir arada yaşıyoruz"
- Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Hüseyin Celep, 2 yıl önce veteriner fakültesinden mezun olduktan sonra sokaktaki "can dostları" bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Celep, 2005'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olduktan sonra 2008'de polislik mesleğine başladı.
Mesleğini yaparken hayvanlara sevgisi ve veteriner hekimliğe ilgisi dolayısıyla yeniden üniversite sınavına giren Celep, 2014'te kazandığı OMÜ Veteriner Fakültesinden iki yıl önce mezun oldu.
Celep, emniyetin çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra müdür ve amirlerinin oluruyla 2020 yılında kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosuna atandı.